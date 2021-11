'Banken weren spaarders'

Klantenstop of verplichte betaalrekening

Centraal Beheer accepteert sinds een paar maanden geen nieuwe spaarklanten meer en per 5 oktober stopte ook LeasePlan Bank met het accepteren van nieuwe klanten. Dit doen de banken omdat ze te veel spaargeld ontvingen. “Spaargeld kost de banken op dit moment namelijk geld”, legt Bulthuis uit. “Banken moeten een groot deel van het spaargeld bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen en die rekent daarvoor een negatieve rente aan banken. Hierdoor is het voor de banken dus niet interessant om heel veel spaargeld te hebben.”

Ook de Volksbank-labels (SNS Bank, ASN Bank en RegioBank) zijn sinds juni geen alternatief meer als je er nog geen klant bent. Je mag bij deze banken nu alleen nog een spaarrekening openen als je ook een betaalrekening of ander financieel product hebt bij de betreffende bank. “Maar zo’n betaalrekening kost geld en als je bedenkt dat je nog maximaal 0,01 procent rente krijgt op een spaarrekening bij deze banken, wegen de kosten van een betaalrekening daar echt niet tegenop”, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl. Bij ABN AMRO, ING, Knab en Rabobank was een betaalrekening altijd al verplicht om er te kunnen sparen.

Buitenlandse spaarrekening als alternatief?

Wie een bestemming zoekt voor zijn of haar spaargeld en toch nog een beetje rente wil, komt door deze ontwikkelingen al snel terecht bij banken met een buitenlandse achtergrond. Denk aan Bigbank, Lloyds Bank of één van de banken die zijn aangesloten bij het spaarplatform van Raisin zoals Renault bank. “We merken dat mensen hier steeds minder terughoudend in zijn”, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl. “Rondom sparen bij buitenlandse banken is er inmiddels veel veranderd. Zo is je spaargeld bij alle banken die onder een depositogarantiestelsel binnen de Europese Unie vallen, beschermd tot 100.000 euro. Je geld is daar dus net zo veilig als in Nederland.”