Stijging Nederlandse huizenprijzen in top vier Europese Unie

De huizenprijsindex, waarin de transactieprijzen van zowel nieuwbouw als bestaande koopwoningen worden meegenomen, was in het eerste kwartaal van 2022 19,5 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee staat Nederland in de top vier landen met de grootste stijging van de huizenprijzen in de Europese Unie. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat.

Gemiddeld zijn de huizenprijzen in de Europese Unie in het eerste kwartaal van 2022 gestegen met 10,5 procent. Na Tsjechië (+24,7 procent), Estland (+21,0 procent) en Hongarije (+20,6 procent) kende Nederland de grootste stijging van de huizenprijzen.

Prijzen nieuwbouwkoopwoningen 14,8 procent hoger

In het eerste kwartaal van 2022 was de transactieprijs van een nieuwbouwkoopwoning gemiddeld 14,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De prijs van een bestaande koopwoning was gemiddeld 20,3 procent hoger, de hoogste jaar-op-jaarstijging in een kwartaal sinds het begin van de meting in 1995.

Minder transacties koopwoningen in het eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2022 werden 43 923 bestaande koopwoningen verkocht. Dit is een daling van 34,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Met 6 884 transacties is het aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen juist met 1,7 procent gestegen. Dat is het hoogste aantal verkochte nieuwbouwwoningen in een eerste kwartaal sinds het begin van de meting in 2015. In totaal zijn er in het eerste kwartaal 30,8 procent minder woningen verkocht. Dit is het vierde kwartaal op rij dat het totaal aantal transacties afneemt ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.