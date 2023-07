Ruim 40% van de Nederlanders wil niet extra betalen voor duurzame energie

34 procent van de Nederlanders geeft aan dat ze prijs belangrijker vinden dan duurzaamheid bij het kiezen van een energieleverancier. Een magere 19,6 procent kiest duurzaamheid als belangrijkste factor. 46,4 procent ziet prijs en duurzaamheid als gelijkwaardige overwegingen bij het kiezen van een energieleverancier.

De bereidheid om extra te betalen voor duurzame energie is echter opvallend laag, wat suggereert dat veel Nederlanders economische belangen voorop stellen boven milieubewuste keuzes.

Portemonnee boven milieu

44,3 procent van de Nederlanders is niet bereid om extra te betalen voor een energiecontract als in ruil daarvoor de geleverde energie duurzaam is, bijvoorbeeld wind- of zonnestroom met CO2-gecompenseerd gas.

Slechts 5,9 procent van de respondenten is bereid om 10 euro of meer per maand extra te betalen voor duurzame stroom (en gas). De meerderheid van degenen die bereid zijn extra te betalen (29,4 procent), zou tussen de 1 en 5 euro extra per maand uitgeven. 4,5 procent weet het niet.

"Als het op de daadwerkelijke euro’s en het milieu aankomt, houdt de Nederlander de hand op de knip", stelt energiedeskundige Koen Kuijper.