CBS: Economisch beeld opnieuw verslechterd

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in februari negatiever dan in januari.

Indicatoren

'In de Conjunctuurklok van februari presteerden 11 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend', zo meldt het CBS donderdag.

Conjunctuurklok

De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Consumenten- en producentenvertrouwen iets minder negatief

Consumenten waren in februari iets minder negatief dan een maand eerder. Hun vertrouwen lag echter nog ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten was in februari ook wat minder negatief dan in januari. Het producentenvertrouwen lag ook onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumptie huishoudens groeit, export en investeringen krimpen

In december 2023 hebben huishoudens 0,3 procent meer goederen en diensten gekocht (voor prijsveranderingen en koopdagpatroon gecorrigeerd) dan in december 2022. Ze kochten meer diensten, maar minder goederen. Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in december 1,6 procent kleiner dan in december 2022. Vooral de uitvoer van aardolieproducten, voedings- en genotmiddelen was lager dan een jaar eerder. In december 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,1 procent kleiner dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in gebouwen, vliegtuigen, personenauto’s en machines.

Productie industrie ruim 3 procent lager in december

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 3,3 procent lager dan in december 2022. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis. Ten opzichte van november steeg de productie met 6,8 procent.

Minder faillissementen in januari

In januari 2024 zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 24 minder bedrijven failliet verklaard dan in december 2023. Dat is een daling van 6 procent. De trend van het aantal faillissementen is echter bijna 2 jaar stijgend.

Prijzen koopwoningen bijna 2 procent hoger in januari

In januari 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 1,8 procent hoger dan in januari 2023. Ten opzichte van december 2023 stegen de prijzen in januari met 1,2 procent.