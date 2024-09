Cashlimiet naar €10.000 speelt criminelen in de kaart en zorgt voor meer regeldruk

Regeringspartijen PVV, NSC en BBB hebben tijdens het Wetgevingsoverleg 'Wet plan van aanpak witwassen' in de Tweede Kamer argumenten aangedragen om de grens voor contante betalingen te verhogen naar 10.000 euro. Hierbij werden standpunten aangehaald die zouden klinken uit de autobranche. BOVAG herkent zich absoluut niet in deze standpunten en betreurt het dat beleidsvoorstellen hierop niettemin worden gebaseerd.

Het is vreemd en zorgwekkend dat er voorbij wordt gegaan aan de gedeelde visie van organisaties als BOVAG, VNO-NCW en MKB-Nederland, die samen het leeuwendeel van de mobiliteitssector en vele andere sectoren vertegenwoordigen. "PVV, NSC en BBB lijken zich te laten leiden door partijen die baat hebben bij een zo hoog mogelijke grens voor contante betalingen. Deze groepen zijn echter niet representatief voor de autobranche, en hun bedoelingen roepen vragen op," zegt Peter Niesink, algemeen directeur van BOVAG.

De ondernemersorganisaties staan juist gezamenlijk achter de grens van 3000 euro, in het belang van veilig ondernemerschap, om witwaspraktijken effectief te bestrijden en, tegelijkertijd, regeldruk te verlagen. Niesink: "Wie willen PVV, NSC en BBB helpen met hun voorstel om het breed gesteunde cashlimiet van €3.000 toch te verhogen? Het is onnodig, het speelt alleen criminelen en malafide bedrijven in de kaart, terwijl ondernemers zelf niet om meer regels en administratie vragen."

Onnodig risico’s

BOVAG benadrukt dat een cashlimiet van 3000 euro een noodzakelijke stap is in de strijd tegen witwaspraktijken. Het verhogen van deze limiet naar 10.000 euro leidt alleen maar tot grotere risico’s voor ondernemers, extra regeldruk onder andere door het transactieonderzoek van banken hierop, en oneerlijke concurrentie binnen de sector. BOVAG betreurt het dat de belangen van de sector worden ondermijnd door voorstellen die voorbijgaan aan de kern van het probleem: meer contant geld betekent een groter risico op witwaspraktijken en fraude, meer administratie vanuit banken, en brengt mkb'ers onnodig in een kwetsbare positie. Terwijl het niet nodig is. Nederland heeft een goed bancair stelsel, cash is al niet meer gebruikelijk in de sector en in Europa moeten in 2025 alle banken directe betalingen (‘instant payment’) faciliteren waardoor ook internationaal makkelijker giraal gehandeld kan worden.

Oproep aan de Kamer

Op dinsdag 24 september stemt de Tweede Kamer over deze kwestie. BOVAG roept het parlement op om te stemmen voor de grens van 3000 euro. Dit is de meest effectieve manier om criminaliteit te bestrijden, het creëert een gelijk speelveld voor mkb-ondernemers en vermindert de regeldruk. De politiek moet zich baseren op representatieve en goed onderbouwde argumenten, en niet op standpunten die de sector kwetsbaar maken voor misbruik en fraude.