CBS: Nederland afhankelijker van energie uit VS, minder van Rusland

Afgenomen afhankelijkheid van Rusland

'In 2024 was die afhankelijkheid 24 procent. Deze stijging compenseert de afgenomen afhankelijkheid van Rusland in de afgelopen jaren, die in 2024 tot onder de 3 procent zakte. In totaal was Nederland in 2024 voor 78 procent afhankelijk van het buitenland voor energie. Ook de Europese Unie als geheel is meer afhankelijk van de VS en minder van Rusland', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Overige 22 procent energie in Nederland gewonnen

De Nederlandse energieafhankelijkheid van het buitenland is tussen 2015 en 2024 geleidelijk toegenomen van 70 procent tot 78 procent. De overige 22 procent van de energie wordt in Nederland gewonnen. De stijging komt voornamelijk doordat er sinds 2014 stapsgewijs minder aardgas uit het Groningenveld wordt gewonnen. De toegenomen winning van hernieuwbare energie zorgde ervoor dat de energieafhankelijkheid niet nog sterker is gestegen.

Sterk gedaald vanaf de Russische inval in Oekraïne

De invoer uit Rusland is met name sterk gedaald vanaf de inval in Oekraïne, van 21 procent in 2021 naar 3 procent in 2024. Daarentegen is de afhankelijkheid van de Verenigde Staten toegenomen van 3 procent in 2015 tot 24 procent in 2024. De afhankelijkheid van Noorwegen schommelt rond de 15 procent in diezelfde periode.