Koopwoningen in oktober bijna 7 procent duurder dan jaar eerder

In oktober 2025 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 6,6 procent hoger dan een jaar eerder. Voor de zevende maand op rij vlakt de prijsstijging af. Ten opzichte van september 2025 stegen de prijzen gemiddeld met 0,5 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Ten opzichte van september stijgen prijzen koopwoningen met 0,5 procent

Ten opzichte van september 2025 stegen de prijzen van bestaande koopwoningen in oktober 2025 met 0,5 procent. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In oktober lagen de prijzen gemiddeld 14,5 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Meer transacties bestaande koopwoningen in oktober

Het Kadaster maakte bekend dat het in oktober 21 849 woningtransacties registreerde. Dat is 20,5 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste tien maanden van 2025 zijn 193 317 woningen verkocht, ruim 17 procent meer dan een jaar eerder.

In oktober was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 498 996 euro. NB Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.