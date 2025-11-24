Meer mensen in aanmerking huurtoeslag

Vanaf 1 januari 2026 komen ook mensen met een hogere huur in aanmerking voor huurtoeslag. Hierdoor kunnen meer huishoudens in Nederland huurtoeslag ontvangen. Ook kunnen jongeren van 21 en 22 jaar soms een hogere toeslag krijgen. Daarnaast tellen servicekosten vanaf 2026 niet meer mee in de berekening. Met een proefberekening op toeslagen.nl/proefberekening kunnen huurders nu bekijken wat de wijzigingen voor hen betekenen.

“Vanaf januari kom je ook met een hogere huur in aanmerking voor huurtoeslag. Dat kan voor veel huishoudens een groot verschil maken. Door een proefberekening te maken weet je waar je aan toe bent wat betreft huurtoeslag in 2026”, zegt staatssecretaris Sandra Palmen van Herstel en Toeslagen.

Geen maximale huurgrens meer

Vanaf 2026 kan de huur niet meer te hoog zijn om huurtoeslag aan te vragen, zolang aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Het inkomen en vermogen van een huurder mogen bijvoorbeeld niet boven de toegestane grenzen uitkomen en de woning moet een zelfstandige woonruimte zijn. Zo geldt voor alleenstaanden in 2026 een maximale vermogensgrens van 38.479 euro.

Berekening toeslag in 2026

De hoogte van de huurtoeslag blijft onder andere afhankelijk van het inkomen en de huurprijs. Voor huurders vanaf 21 jaar wordt de toeslag berekend tot een maximale huur van 932,93 euro. Is de huur hoger, dan wordt over het deel boven dit bedrag geen toeslag berekend. Voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar geldt een maximale huurgrens van 498,20 euro. Bij een lagere huur wordt de toeslag berekend op basis van de daadwerkelijke huurprijs.

Jongeren van 21 en 22 jaar

In 2025 vielen jongeren van 21 en 22 jaar nog onder de lagere jongerengrens. Vanaf 2026 vallen zij niet meer onder die leeftijdsgrens, waardoor zij soms meer huurtoeslag kunnen ontvangen. In huishoudens met meerdere jongeren kijkt Dienst Toeslagen in principe naar de leeftijd van de oudste bewoner. Is deze 21 jaar of ouder, dan geldt de hogere maximale huurgrens. Eventuele uitzonderingen staan op toeslagen.nl.

Servicekosten tellen niet meer mee

Vanaf 2026 telt Dienst Toeslagen bij de berekening alleen de kale huur. Servicekosten worden niet langer meegenomen. Ontvingen huurders in 2025 wel huurtoeslag over servicekosten, dan past Dienst Toeslagen dit automatisch aan.

Proefberekening maken

Met een proefberekening op toeslagen.nl/proefberekening kunnen huurders bekijken hoeveel huurtoeslag zij in 2026 kunnen ontvangen. Na het invullen van de persoonlijke situatie verschijnt een indicatie van de toekomstige toeslag. Wie in 2026 recht blijkt te hebben op huurtoeslag maar deze nog niet ontvangt, kan deze aanvragen via Mijn toeslagen op toeslagen.nl.

Huurders die al toeslagen ontvangen, krijgen in december 2025 een brief met het voorschotbedrag voor 2026 op basis van de bij Dienst Toeslagen bekende gegevens.

Veranderingen doorgeven

Ontwikkelingen in de persoonlijke situatie – zoals een hoger of lager inkomen, een verhuizing of het gaan samenwonen – kunnen van invloed zijn op de hoogte van huurtoeslag.