Twee derde voor begrensd toelaten arbeidsmigranten

De meeste volwassenen (68 procent) vinden dat Nederland arbeidsmigranten moet toelaten, maar met een maximum aantal. Het deel dat álle arbeidsmigranten zou willen toelaten, is met 17 procent een stuk lager. De rest is van mening dat Nederland zo weinig mogelijk (12 procent) of geen (3 procent) arbeidsmigranten moet toelaten. Dat blijkt uit het onderzoek Belevingen 2025 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de mensen die voor (begrensde) toelating van arbeidsmigranten zijn, vindt 82 procent dat zowel laag- als hoogbetaalde arbeidsmigranten hier mogen komen werken. Ook maakt het voor de meesten (63 procent) niet uit of arbeidsmigranten uit de EU komen of niet, en kan het gezin wat 58 procent betreft meekomen. De meningen over waar arbeidsmigranten zouden mogen werken, zijn verdeeld. Ongeveer de helft vindt dat ze alleen in bepaalde bedrijfstakken –met bijvoorbeeld een personeelstekort– mogen werken, terwijl ze volgens de andere helft overal mogen werken.

Drie kwart denkt dat arbeidsmigratie personeelstekorten oplost

Volgens 75 procent van alle volwassenen kan arbeidsmigratie personeelstekorten in bepaalde bedrijfstakken oplossen. Ook denkt ongeveer de helft dat arbeidsmigranten de economie kunnen versterken, en dat hun komst kennis en ervaring met zich meebrengt. Tegelijkertijd denkt de meerderheid van de volwassenen (62 procent) dat er minder woningen beschikbaar zullen zijn voor mensen die al in Nederland wonen. Vooral jongeren van 18 tot 25 jaar zeggen dit (70 procent). Ook denkt een kwart dat de komst van arbeidsmigranten gepaard gaat met meer overlast en criminaliteit en met minder banen voor Nederlanders.

Voor helft zijn arbeidsmigranten welkom na afloop contract

Bijna de helft vindt dat arbeidsmigranten hier na afloop van hun contract mogen blijven. Dit mag van 42 procent pas na een paar jaar werken in Nederland, van 6 procent mag dit altijd. Daar is 37 procent het niet mee eens: zij vinden dat arbeidsmigranten na contractbeëindiging weer terug moeten. Mensen van 18 tot 45 jaar vinden vaker dan 45-plussers dat arbeidsmigranten kunnen blijven na afloop van hun contract (altijd, of als zij langer dan een paar jaar in Nederland hebben gewerkt).