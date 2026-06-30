Minder immigratie in 2025, vooral minder asiel- en kennismigranten

In 2025 immigreerden 309 duizend mensen naar Nederland, 8 duizend minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, het aantal immigranten met de Nederlandse nationaliteit bleef gelijk. Vooral het aantal asiel- en kennismigranten van buiten de EU daalde. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van recente cijfers.

Bijna de helft van de immigranten kwam in 2025 uit landen buiten de Europese Unie (EU) en EFTA. Bijna 37 procent komt uit een EU- of EFTA-land en 14 procent heeft de Nederlandse nationaliteit. Deze laatste groep bestaat uit mensen die, vaak na een eerdere emigratie, weer in Nederland komen wonen.

Immigratie vanaf 2023 lager

In 2025 lag de immigratie voor het derde jaar op rij lager dan een jaar eerder. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. Deze toename kwam deels doordat de immigratie uit EU/EFTA-landen tot 2019 jaarlijks steeg, maar ook door perioden met hogere immigratie uit landen daarbuiten. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een piek in de immigratie in 2022.

Aantal kennismigranten gehalveerd sinds 2022

In 2025 kwamen er 14 duizend kennismigranten van buiten de EU naar Nederland. In 2022 kwamen er nog 26 duizend van deze relatief hoogbetaalde, specialistische arbeidsmigranten. Er kwamen in 2025 vooral minder Indiase kennismigranten, maar ook het aantal met de Turkse, Russische, Chinese of Zuid-Afrikaanse nationaliteit daalde. De overige arbeidsmigratie van buiten de EU is de laatste jaren juist licht toegenomen.

Gemiddeld kwam in de afgelopen 26 jaar bijna 1 op de 5 immigranten als arbeidsmigrant naar Nederland. In 2024 waren dit er ruim 61 duizend, 19 procent van de totale immigratie. Twee derde van hen kwam uit een EU-land.