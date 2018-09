Eerste gecombineerde leefstijlinterventies erkend door het RIVM

Het kabinet zet in op langer leven in goede gezondheid voor alle Nederlanders. Het vergoeden van deze erkende gecombineerde leefstijlinterventies draagt daar heel concreet aan bij. De gezondheid van mensen die er gebruik van maken zal erop vooruit gaan. Zorginstituut Nederland geeft aan dat de programma’s die als gecombineerde leefstijlinterventies door het RIVM erkend zijn voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking kunnen komen. Het is nu aan de zorgverzekeraars om te besluiten welke van deze programma’s zij willen vergoeden en contracteren.

SLIMMER, Beweegkuur en CooL

Huisartsen in het hele land kunnen mensen doorverwijzen naar de interventies SLIMMER, de Beweegkuur of CooL. Alle gecombineerde leefstijlinterventies zijn gericht op het tegengaan van overgewicht door minder te eten, meer te bewegen en met psychologische ondersteuning te werken aan blijvende gedragsverandering. Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie. Dit kan pas vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. Verschillende professionals kunnen deze gecombineerde leefstijlinterventies uitvoeren, bijvoorbeeld de leefstijlcoach of een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten en diëtisten.

Effectief

Het RIVM begeleidt eigenaren van leefstijlinterventies in het erkenningstraject. Samen met andere landelijke kennisinstituten zijn criteria opgesteld voor een erkenning. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de interventies op effectiviteit, kwaliteit en uitvoerbaarheid. Ook de nu erkende gecombineerde leefstijlinterventies zijn aan deze criteria getoetst. Het RIVM publiceert de effectieve interventies in de databank Gezond en Actief Leven op Loketgezondleven.nl en brengt de interventies breder onder de aandacht. Zo weten gemeenten en professionals welke programma’s effectief zijn.