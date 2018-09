DSW-premie lager dan verwacht

Zorgverzekeraar DSW verhoogt de zorgpremie voor volgend jaar met 4,50 euro per maand. Dat is lager dan verwacht: in de Miljoenennota werd rekening gehouden met een stijging van ongeveer 10 euro per maand.

De premie voor DSW-verzekerden wordt € 112 per maand in 2019. De premie stijgt met € 4,50 per maand. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door oplopende loon- en prijsstijgingen, de overheveling van de wijkverpleging naar de zorgverzekeringswet, verhoging van het lage BTW-tarief en toenemend gebruik van dure, specialistische geneesmiddelen. In de Miljoenennota wordt voor 2019 rekening gehouden met een stijging van de gemiddelde jaarpremie naar € 1.432 totaal. De jaarpremie van DSW is € 88 lager dan deze verwachting. DSW verwacht dat de kosten in 2019 lager zullen zijn dan VWS begroot. Ook bouwt DSW meer reserves af dan in de Miljoenennota wordt geraamd. Om de stijging te compenseren zorgt het kabinet voor een verhoging van de zorgtoeslag voor de minima. U vindt een uitlegfilmpje en een uitgebreide toelichting op de premieopbouw op de homepage.

Eigen risico DSW blijft lager dan wettelijk is vastgesteld

Het eigen risico voor DSW-verzekerden blijft in 2019 € 375 per jaar. Het verplichte eigen risico blijft voor DSW-verzekerden in 2019 € 375 per jaar. Het eigen risico van DSW is daarmee € 10 lager dan wettelijk is vastgesteld. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen. DSW vindt dat er geen rechtvaardiging meer is voor de steeds grotere kloof tussen wat chronisch zieke mensen ten opzichte van gezonde mensen moeten betalen. Chris Oomen: 'De stijgende kosten van de gezondheidszorg zijn een gegeven, het gaat dus puur om de verdeling.'