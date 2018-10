Resistente darmbacterie in Zaans Medisch Centrum

In het Zaans Medisch Centrum is sinds enige maanden bij verscheidene patiënten een resistente darmbacterie aangetroffen. 'Daarop zijn ingrijpende maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan', zo laat het ziekenhuis dinsdag weten.

Recent

Dit beleid is de afgelopen maanden nauwgezet afgestemd met een landelijk team van externe deskundigen op het gebied van infectiepreventie. 'Recent werden ondanks alle inspanningen nog enkele nieuwe dragers van bacteriën met deze resistentie ontdekt', aldus het ziekenhuis.

Gemeld

Deze recente ontwikkeling is door het Zaans Medisch Centrum gemeld aan het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en Antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR). Hierop is overleg gevoerd met het RIVM om verder hulp te zoeken naar eventuele aanvullende maatregelen om deze situatie definitief het hoofd te bieden.

Ontlasting

De aangetroffen resistente bacterie is een zogeheten Citrobacter freundii en behoort tot de Enterobacteriaceae. Dit zijn(darm)bacteriën die aangetroffen worden in de bodem en in het oppervlaktewater. Deze bacteriën kunnen aanwezig zijn in de ontlasting van gezonde mensen die daarbij geen ziekteverschijnselen hoeven te hebben.

Resistent tegen anti-biotica

Bij kwetsbare patiënten in het ziekenhuis kan de bacterie echter infecties van de urinewegen, luchtwegen en bloedvergiftiging veroorzaken. De Citrobacter freundii in het Zaans Medisch Centrum draagt het enzym New Delhi–metallo-bèta-lactamase (NDM), dat de bacterie resistent maakt tegen veel van de gangbare antibiotica. In het verloop van de uitbraak is NDM naast de Citrobacter freundii ook bij enkele andere darmbacteriën aangetroffen.

RIVM

Het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en Antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR) is ingesteld in 2012. Het is een landelijk meldpunt voor uitbraken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Het RIVM voert het secretariaat. Het doel is grootschalige uitbraken in ziekenhuizen te voorkomen of beperken door ze vroegtijdig te signaleren. Het SO-ZI/AMR kan een ziekenhuis adviseren en helpen externe expertise in te schakelen.