Voor helft zorgmedewerkers geen pauze vanwege te hoge werkdruk

Omdat de werkdruk in de verpleeg- verzorgingstehuizen en thuiszorg (vvt) nog veel te hoog is kunnen één op de twee medewerkers in deze sector hierdoor geen pauze nemen. Dit blijkt uit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn onder ruim 2.000 medewerkers uit de vvt.

Wettelijke pauze

Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Het is een onderzoek over de naleving van de cao. Een van de cao-afspraken, waar veel klachten over binnenkomen, is de onmogelijkheid om pauze te nemen. Het gaat bij dit onderzoek om twee soorten pauzes: de thee- en koffiepauze, die door de werkgevers moet worden doorbetaald en om de wettelijke pauze. Na 5,5 uur werken moet je ten minste 30 minuten pauze kunnen nemen.’

Doorwerken in eigen tijd

Van der Pligt vervolgt: ‘Meer dan de helft van de zorgmedewerkers in de vvt komt door de hoge werkdruk niet aan deze pauzes toe. En dat is niet alleen heel vervelend voor de medewerkers maar het is helemaal pijnlijk wanneer je bedenkt dat de zorgtarieven rekening houden met de doorbetaalde pauze. Dus de werkgevers strijken hier wel de vergoeding voor op, terwijl de medewerkers dus in eigen tijd doorwerken.’

Geen doorbetaling

Voor de wettelijke pauze na 5,5 uur werken geldt een soortgelijke conclusie. Wanneer deze pauze niet ongestoord kan worden opgenomen, en dat is voor 87%van de medewerkers het geval, moet de werkgever ook deze pauze doorbetalen. Dat gebeurt nu ook niet.

Reistijden

Naast de vele meldingen over de problemen met de pauzes, komen er bij FNV Zorg & Welzijn ook veel klachten binnen over de reistijd van cliënt naar cliënt. Deze reistijd krijgen zorgmedewerkers in de huishoudelijke zorg of wijkzorg vaak verkeerd of helemaal niet uitbetaald.

Oproep werkgevers

Hierover zegt Van der Pligt: ‘We roepen de werkgevers op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In de huidige cao zijn hier heldere afspraken over gemaakt. Een cao geldt niet alleen voor de werknemers, maar óók voor de werkgevers. We maken deze afspraken niet voor niets.’