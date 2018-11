Actieplan ambulancezorg door minister Bruno Bruins ondertekend

Verbeteringen

Het actieplan bevat verbeteringen waarmee ambulancezorg efficiënter kan worden ingezet en waarmee de opleiding en inzet van personeel in de regio’s gestroomlijnd wordt. Ook is er aandacht voor het aantrekkelijker maken van de vakopleiding. Door meer flexibiliteit in de bekostiging van ambulancezorg wordt het makkelijker om maatwerk te leveren in de regio’s.

Snelle en levensreddende zorg

Minister Bruins: 'Ik vind een kwalitatief goede en efficiëntere inzet van spoedeisende en planbare ambulancezorg erg belangrijk. Bekwame en goed toegeruste ambulancezorgmedewerkers zorgen elke dag weer voor snelle en levensreddende zorg. Ook hier geldt: ik wil de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener en zéker op het juiste moment! Alleen een ambulance waar het echt moet, andere zorg waar het kan.'

Efficiëntere inzet

De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen jaren toegenomen, wat de druk op organisaties heeft vergroot. Om ervoor te zorgen dat patiënten ook in de toekomst verzekerd zijn van tijdige en goede ambulancezorg, zijn in het actieplan maatregelen afgesproken die moeten leiden tot betere samenwerking en effectievere inzet van ambulancezorg.

Voldoende personeel

Minister Bruins: 'Ik ben ook blij dat er nu inhoudelijke kwaliteitseisen gaan komen waaraan de ambulancezorg moet voldoen. En, heel belangrijk: dat we zorg dragen voor voldoende ambulancezorgprofessionals, en dat die goed zijn toegerust voor het belangrijke werk dat zij doen.' Daarom zijn in het actieplan, naast verbetering in de triage, ook afspraken vastgelegd die zorgdragen voor voldoende ambulancezorgpersoneel. Zo neemt het Capaciteitsorgaan vanaf 2019 de functie van ambulanceverpleegkundige op in de capaciteitsraming. Dit zorgt ervoor dat regio’s betere afspraken kunnen maken over het aantal mensen dat moet worden opgeleid, zodat ambulancezorgmedewerkers ook in de toekomst aan de stijgende en complexer wordende zorgvraag kunnen voldoen.

Betere opleiding

In het actieplan wordt ook gekeken naar hoe de opleiding van ambulancepersoneel verbeterd kan worden. Doel is ervoor te zorgen dat het vak aantrekkelijk blijft voor nieuwe werknemers en perspectief biedt voor de toekomst.

Maatwerk

De bekostiging van de ambulancezorg wordt flexibeler, zodat er regionaal meer maatwerkafspraken mogelijk zijn om de responstijden van de ambulances verder te verbeteren. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe mogelijkheid om loonkosten te declareren van personeel dat nodig is voor de inzet van een extra ambulance. De nieuwe regels bieden ook meer mogelijkheden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om specifieke afspraken te maken voor de ambulancezorg in de regio’s.