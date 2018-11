Eén op de zes Nederlanders riskante drinker

Van de 80 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder die in het afgelopen jaar alcohol heeft gedronken, kan 1 op de 6 als riskante drinker worden aangemerkt (17%). Dit komt overeen met 1.790.000 personen of te wel 14% van de totale bevolking. In de Factsheet Riskant alcoholgebruik in Nederland zijn de cijfers die in 2016 verzameld gebundeld.