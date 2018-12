Derde convenant preventie gehoorschade getekend

Leven lang genieten van muziek

Staatssecretaris Blokhuis: “Om een leven lang te kunnen genieten van muziek – thuis, bij een concert of tijdens het sporten - moeten we allemaal ontzettend zuinig zijn op ons gehoor. Want schade door te hard geluid is onherstelbaar. Het is mooi dat al deze partijen daar nu voor aan de slag gaan. Bij concerten en festivals is het al heel normaal om goed na te denken over gehoorbescherming. Maar er zijn natuurlijk veel meer plekken waar je versterkte muziek tegenkomt, bijvoorbeeld als je gaat sporten. Ook daar moet het zo veilig mogelijk zijn voor je gehoor. Daarin maken we vandaag een mooie stap.”

Oordoppen laagdrempelig beschikbaar

De convenantpartijen spreken onder andere met elkaar af om maximale gemiddelde geluidsniveaus te hanteren. Voor volwassenen betekent dit maximaal een gemiddelde van 103 decibel gemeten over 15 minuten. Daarnaast zorgen deelnemers ervoor dat op plekken met versterkte muziek – en waar gehoorbescherming nodig zou kunnen zijn gezien de geluidsniveaus - goed werkende oordoppen laagdrempelig beschikbaar en makkelijk vindbaar zijn voor alle bezoekers.

Goed muziekfilter in oordoppen

Het is belangrijk dat die oordoppen een goed muziekfilter hebben zodat je wel kunt blijven genieten van muziek. Ook wordt er samengewerkt om bezoekers goed voor te lichten over de risico’s van gehoorbeschadiging en hoe je jezelf optimaal kunt beschermen, onder andere met behulp van de I Love My Ears campagne.

Deelnemers aan het convenant

De Vereniging van EvenementenMakers (VVEM), de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), de Landelijke Kamer van Verenigingen, NL Actief, de Nederlandse vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), Verantwoorde Feesten, VeiligheidNL, GGD GHOR Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).