Minder complicaties bij verwijderen galblaas ouderen met acute galblaasontsteking

Minder complicaties

De oudere, kwetsbare patiënten worden op dit moment meestal niet geopereerd omdat gedacht wordt dat een operatie teveel kans op complicaties met zich meebrengt. Bij acute galblaasontsteking krijgen zij vaak, als minder ingrijpend alternatief, een drain in de galblaas geplaatst. Maar dat gaat nu veranderen omdat onderzoek laat zien dat een operatie voor minder complicaties zorgt dan een drain. Wereldwijd is er veel belangstelling voor dit onderzoeksresultaat. Inmiddels heeft ook het British Medical Journal het onderzoek gepubliceerd.

Galstenen

Djamila Boerma, maag-darmchirurg in het St. Antonius Ziekenhuis en hoofdonderzoeker: 'Mensen met galstenen kunnen een acute galblaasontsteking krijgen. Omdat mensen prima kunnen leven zonder galblaas, wordt het orgaan bij zo’n ontsteking in principe verwijderd. Alleen bij oudere, kwetsbare patiënten wordt vaak gekozen voor het inbrengen van een drain omdat een operatie als te risicovol wordt beschouwd. In de richtlijn die artsen wereldwijd hanteren staat dat beide opties als even goed beschouwd mogen worden, omdat er geen bewijs is vóór de ene of de andere methode'.

Opereren zorgt voor minder complicaties

Patiënten die meededen kregen via loting te horen of ze in aanmerking kwamen voor een operatie of drain. Zonder het onderzoek zouden deze patiënten behandeld zijn naar inzicht van de behandelend arts en waarschijnlijk een drain hebben gekregen. Na tussentijdse analyse door de Veiligheidscommissie was de uitkomst overduidelijk: de groep waarbij de galblaas verwijderd was, had veel minder complicaties.

Veel meer klachten bij drain

Bij 65% van de patiënten met een drain ontstonden klachten tegenover 12% bij een operatieve verwijdering. Boerma: 'De klachten ontstonden niet door de drain zelf, maar door de nog aanwezige galblaas, waar bijvoorbeeld een nieuwe ontsteking ontstond nadat de drain verwijderd was. En de operatie, die zo risicovol geacht werd, verliep bij verreweg de meeste patiënten zonder problemen.'

Aanpassing richtlijnen

Gevolg van het onderzoek is dat wereldwijd het beleid bij een acute galblaasontsteking bij oudere, kwetsbare patiënten nu wordt aangepast. Boerma: 'Dit mooie resultaat maakt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk wetenschappelijk onderzoek is en wat voor positieve gevolgen het kan hebben voor patiënten. Een bijdrage van het St. Antonius Onderzoeksfonds, waarmee een onderzoeker betaald kon worden, was een belangrijke steun in de rug.'