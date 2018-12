Steeds meer mensen met griep naar de dokter

Acuut begin van koorts

'Dat is gebruikelijk in de wintermaanden. De symptomen zijn een acuut begin van koorts, in combinatie met hoesten, loopneus, keelpijn, hoofdpijn of spierpijn', aldus het RIVM.

Nog geen griepepidemie

Deze stijging is het grootst in jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar oud en wordt voornamelijk veroorzaakt door RSV respiratoir syncytieel virus en rhinovirus infecties. We spreken van een griepepidemie op het moment dat het aantal mensen met griepachtige klachten twee achtereenvolgende weken boven de epidemische grens ligt én er tegelijkertijd in neus- en keelmonsters influenzavirussen worden gevonden. Dat is momenteel niet het geval.

Meer griepvaccins besteld in 2018

Dit jaar worden door huisartsen meer griepvaccins besteld dan voorgaande jaren. Het gaat om griepvaccins voor mensen die vanuit het Nationaal Programma Grieppreventie jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik. Het lijkt erop dat dit jaar meer mensen de griepprik komen halen.

Extra vaccins ingekocht

Om aan de vraag naar de griepprik te blijven voldoen worden extra griepvaccins ingekocht, zodat het vaccineren gewoon kan doorgaan. Een klein deel van de mensen kan de griepprik mogelijk iets later krijgen dan zij gewend zijn, omdat huisartsen soms te maken krijgen met vertraging van de bestellingen.

Griep

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen en wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Volledig herstel kan wel 1 tot 3 weken duren. Meestal is griep onschuldig, de meeste mensen genezen zonder medische behandeling. Sommige mensen hebben een grotere kans op ernstige klachten als ze griep krijgen.

Griepprik

De griepprik verkleint de kans op griep. De prik is voor kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep. Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, maar ook voor mensen met bijvoorbeeld long- of hartaandoeningen. Zij krijgen een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik bij de huisarts.