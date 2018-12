Vogelgriep bij watervogels in Drenthe

In het Drentse Veeningen is in een winkel waar vogels worden verkocht vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij watervogels. 'Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een laagpathogene variant van vogelgriep', zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maandagavond.

Quarantaine

'Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de dieren in quarantaine gehouden tot er geen virusuitscheiding meer plaatsvindt. In 2011 heeft zich op deze locatie dezelfde situatie voorgedaan, ook toen werden er vogels in quarantaine geplaatst', aldus het ministerie. Dit gebeurt op basis van de Europese regelgeving die een uitzondering biedt ten aanzien van het ruimen van dieren. In totaal gaat het om circa 75 watervogels.

1-kilometerzone rond winkel

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct maatregelen afgekondigd in een zone van 1 kilometer rond de vogelwinkel in Veeningen. Zo geldt er een vervoersverbod op vogels, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, en is er in dit gebied een ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee en vogels. Ook zijn er extra regels voor bezoekers van vogelverblijfplaatsen. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf zijn geen andere pluimveebedrijven.