MST kampte met grote ICT-storing

Storing inmiddels verholpen

'De storing is inmiddels verholpen en het ziekenhuis is weer operationeel. Afspraken voor vanmiddag gaan gewoon door', aldus het ziekenhuis. Alle patiënten met een poliklinische afspraak in de ochtend zijn verzocht om niet naar MST te komen. Een aantal patiënten met een poliklinische afspraak is verzocht om naar huis te gaan. Zij krijgen een nieuwe afspraak, daarover worden de patiënten geïnformeerd.

OK

Het OK programma in de ochtend kon niet doorgaan. Alle patiënten die het betreft zijn persoonlijk geïnformeerd over wat dit voor hen betekent. Inmiddels kan er weer geopereerd worden.

Spoedeisende Hulp (SEH)

De SEH van het MST neemt weer patiënten op. (Nieuwe) spoedgevallen worden geholpen door onze Spoedeisende Hulp. Ook de prikpost van Medlon in MST kan patiënten normaal ontvangen.