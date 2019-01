Vaccinatie griepprik onder ziekenhuispersoneel bij verdubbeld

VZ-bestuurder Arno Timmermans noemt de griepcampagne die is gevoerd ‘een mooi eerste succes’ dat we volgend jaar verder moeten uitbouwen. Timmermans: ‘We zijn er uiteraard nog niet. 24% is mooi maar we zien volgend jaar graag een nog hogere vaccinatiegraad. Uiteindelijk willen wij als ziekenhuizen natuurlijk goede en tijdige zorg aan onze patiënten leveren, ook tijdens de jaarlijkse griepperiode’.

Het griepseizoen van 2017/2018 was ongekend fel en lang. Het leidde tot uitval van personeel dat ook ziek werd en daardoor het opschorten van planbare zorg. Timmermans: ‘Dat willen we uiteraard voorkomen en daarom is het wenselijk dat de vaccinatiegraad nog verder omhooggaat. De tekenen daarvoor zijn positief. We zien nu dat bij 97% van de ziekenhuizen de vaccinatiegraad is toegenomen. In 37% van deze instellingen is de vaccinatiegraad zelfs meer dan verdubbeld.’