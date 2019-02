OLVG opent 'OK-Lounge'

Deze week is de ‘OK (operatiekamer) Lounge’ in OLVG, locatie West geopend. De OK-Lounge is de eerste afdeling in Nederland waarbij dagbehandeling en recovery plaatsvinden in dezelfde ruimte. Mensen die een kleine operatie onder dagbehandeling ondergaan, hoeven niet meer op een verpleegafdeling te liggen. Volgens de eerste patiënten voelt de OK Lounge ‘als een woonkamer’.

Voor de meeste mensen is een operatie een spannende gebeurtenis. In de OK-Lounge is alles erop gericht om het voor de patiënt zo ontspannen mogelijk te maken. Zo vindt de voorbereiding en nazorg van de operatie plaats in dezelfde comfortabele ruimte. Patiënten gaan niet meer naar de recovery en verpleegafdeling voor de voorbereiding en nazorg van een operatie. Dat scheelt veel tijd en voor de patiënt zorgt dit voor meer rust en ontspanning.

Ook krijgen patiënten direct na de operatie de benodigde pijnmedicatie mee naar huis. Patiënten hoeven hiervoor niet terug te komen naar het ziekenhuis.

Specialisten werken zij-aan zij

Het samenvoegen van de recovery en dagbehandeling zorgt voor kortere lijnen tussen het behandelend personeel; chirurg, anesthesioloog, dagbehandelings- en recoveryverpleegkundigen en fysiotherapeut werken zij aan zij en dit vergemakkelijkt de overdracht en het afstemmen. Ook dit scheelt tijd en komt de kwaliteit van zorg ten goede.

Zo snel mogelijk op de been

‘Het idee is dat een patiënt na de operatie zo snel mogelijk weer op de been is en zelf een boterham smeert’, aldus Jacqueline Homann, verpleegkundige op de OK-Lounge. ‘Voorheen moesten patiënten van de verpleegafdeling naar de OK worden gebracht. Vervolgens moesten ze weer van de OK naar de uitslaapkamer en terug naar de verpleegafdeling, legt Homann uit. ‘In de Lounge vindt dat alles binnen één ruimte plaats. Fijn voor patiënt en ook voor ons als personeel.’