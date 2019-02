Staatssecretaris Blokhuis: 'Zorgen om normalisering xtc-gebruik'

Xtc blijft in Nederland de meest gebruikte uitgaansdrug. Daarnaast neemt de sterkte van xtc-pillen opnieuw toe. Negen op de tien pillen was naar maatstaven van het Trimbos-instituut hoog gedoseerd. Dat zijn enkele van de conclusies uit het jaarbericht 2018 van de Nationale Drug Monitor, het jaarlijks terugkerende onderzoek van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum voor Justitie en Veiligheid over middelengebruik in Nederland.

Drugspreventie

Staatssecretaris Blokhuis: 'Ondanks een daling in het gebruik van xtc onder scholieren en een stagnering van het gebruik onder volwassenen, blijft het xtc-gebruik in Nederland relatief hoog. Dat baart mij zorgen, zeker als je daarin meeneemt dat pillen steeds sterker worden. Nederland is in Europa koploper qua xtc-gebruik. Mensen vinden het kennelijk normaal om dit soort middelen te gebruiken tijdens het uitgaan, maar zijn daarbij onvoldoende doordrongen van het risico dat ze nemen. Vooral onder hoogopgeleiden tussen de 20 en 25 jaar ligt het gebruik hoog. Die normalisering wil ik tegengaan, met name door in te zetten op voorlichting en preventie'.

De staatssecretaris komt dit voorjaar met een brief waarin hij zijn drugspreventiebeleid uiteenzet: “Ik laat onze huidige inzet op preventie doorlichten en zal extra aanzetten waar dat nodig is. Dit voorjaar laat ik weten welke eventuele extra maatregelen ik neem. In goed overleg met mijn collega-minister Grapperhaus (J&V), die in zal zetten op meer aandacht voor de gevolgen van xtc-gebruik in relatie tot de drugscriminaliteit”.

GHB

Hoewel GHB-gebruik landelijk gezien naar verhouding weinig voorkomt, is het aantal gezondheidsincidenten relatief hoog en ernstig van aard. De staatssecretaris maakt op dit moment een zo compleet mogelijk beeld van de aard, omvang en mogelijk ook achtergronden van gezondheidsincidenten als gevolg van het gebruik van GHB. De staatssecretaris verwacht daarover in juni een rapportage aan de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Tabak en alcohol

De Nationale Drug Monitor richt zich ook op ontwikkelingen in het gebruik van tabak en alcohol. Het aantal rokers van tabak daalt nog steeds. De afname doet zich het minst voor onder mensen met een laag opleidingsniveau.

Wat overmatig alcoholgebruik betreft, is de dalende trend die zich in de periode 2014-2016 liet zien, in 2017 gestopt. Vooral hoogopgeleide volwassenen drinken overmatig. In november sloot staatssecretaris Blokhuis samen met ruim 70 maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt om het roken van tabak en problematisch alcoholgebruik (verder) terug te dringen.