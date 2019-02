OM verdenkt man (22) van elf levensdelicten door injecteren insuline

Vrijdag stond de zaak op zitting voor de rechtbank in Rotterdam tegen de 22-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van moord door het toedienen van insuline. 'Tijdens deze zitting werd de definitieve tenlastelegging bekend gemaakt', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten.

4 moorden en 7 pogingen moord

De Rotterdammer wordt verdacht van vier moorden en zeven pogingen tot moord van patiënten in zorginstellingen in Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam. Daarnaast wordt hij verdacht van diefstal van medicijnen en medische stukken en van valsheid in geschrift met een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Onwel geworden patiënten

De man werd aangehouden op 17 november 2017 nadat er drie aangiftes waren gedaan van patiënten die onwel waren geworden na toediening van insuline. Vervolgens kwamen daar nog twaalf meldingen van verschillende zorginstellingen bij. In totaal werd onderzoek gedaan naar vijftien meldingen, waarvan nu dus elf meldingen zijn opgenomen in de definitieve tenlastelegging.