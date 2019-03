Ruim driekwart wil leeftijdsgrens energiedranken

Ruim driekwart van de Nederlanders die achttien jaar of ouder zijn (79%), wil een leeftijdsgrens op de verkoop van energiedranken. Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van foodwatch. 15% staat neutraal tegenover een dergelijke maatregel en 6% is tegen een leeftijdsgrens. Van de ouders met thuiswonende kinderen is zelfs 83% voor een leeftijdsgrens.

De uitkomst is een duidelijk signaal aan Albert Heijn en Jumbo. Zij weigeren tot nu toe om een leeftijdsgrens in te voeren zoals Aldi en Lidl eerder wel deden. Met name Jumbo verzet zich sterk tegen maatregelen. Zij voeren juist veel reclamecampagnes met de ongezonde drankjes. Zo hebben ze een intensieve samenwerking met Formule 1 coureur Max Verstappen en producent Red Bull, verkopen ze nog steeds halve liter blikken en hebben ze vaak aanbiedingen van het ongezonde drankje. Kinderartsen sloegen vorig jaar alarm over de energiedranken en het grote aantal jongeren die zich na consumptie melden bij de Eerste Hulp. Ook zij willen een leeftijdsgrens. Staatssecretaris Blokhuis steunt de leeftijdsgrens en beloofde hierover in gesprek te gaan met het bedrijfsleven binnen het kader van het preventieakkoord.