Vroege start van hooikoortsseizoen voor berkenpollenpatiënten

Door de zeer hoge temperaturen in februari en maart komen de eerste berkenbomen nu al in bloei. 'Daarmee gaat 2019 de boeken in als een vroeg berkenhooikoortsseizoen', zo meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Hooikoortsklachten

'Door aanhoudende zonneschijn en hoge temperaturen zal de komende week de berkenpollenconcentratie op gaan lopen. Patiënten gevoelig voor berkenpollen moeten tot begin mei rekening houden met hooikoortsklachten', aldus het LUMC.

1990

De start van de bloei van de berken is geen record, maar 2019 kan wel gaan behoren tot de jaren met een vroege start. Deze start is voornamelijk afhankelijk van de temperatuur in het vroege voorjaar. Er zijn meerdere jaren met een start in de laatste week van maart, bijvoorbeeld 1998, 1999, 2001, 2002, 2011, 2014 en 2017. 2019 zal daar aan toegevoegd kunnen worden. Het berkenpollenseizoen begon in 1990 extreem vroeg. De gemiddelde februaritemperatuur kwam toen uit op 7,6 °C en was daarmee veruit de warmste februari ooit gemeten.

Hoogste berkenpollenconcentratie

Onderzoekers van het LUMC verwachten dat de periode met de hoogste berkenpollenconcentratie in de eerste drie weken van april komt te liggen. Vanaf begin mei zal het berkenpollenseizoen zo goed als voorbij zijn. Voor patiënten die gevoelig zijn voor berkenpollen is het raadzaam om alert te zijn op de komst van de berkenpollen in de lucht en zo nodig op tijd medicijnen te nemen.