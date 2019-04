NVWA: Slechts 13% onderzochte handdesinfectiemiddelen voldoet aan wettelijke eisen

Slechts 6 van de 47 onderzochte handdesinfectiemiddelen voor de consumentenmarkt voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die monsters onderzocht van supermarkten, drogisterijen en webwinkels. 60% is niet toegelaten door het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De werkzaamheid en veiligheid is dan niet getoetst. Daarnaast ontbreken verplichte waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en zijn gebruiksvoorschriften onjuist of ontbreken deze. Ook is de samenstelling niet altijd volgens de toelating.

De verkoop van handdesinfectiemiddelen die niet zijn toegelaten door het CtgB is verboden. Middelen met ontbrekende waarschuwingen mogen pas weer verkocht worden als het etiket is aangepast. Of een handdesinfectiemiddel is toegelaten is te zien aan een toelatingsnummer op het etiket.

Aanleiding

De NVWA heeft dit onderzoek naar handdesinfectiemiddelen uitgevoerd naar aanleiding van aanbevelingen van de Gezondheidsraad in 2016. Volgens de raad kan veelvuldig of onjuist gebruik van desinfecterende middelen mogelijk leiden tot resistentie en minder werkzaamheid in situaties waarin ze werkelijk nodig zijn.

Desinfecterende middelen vaak niet nodig

Handdesinfectiemiddelen bevatten stoffen die werkzaam zijn tegen micro-organismen. Het RIVM geeft aan dat gebruik van dergelijke middelen meestal niet nodig is voor een goede hygiëne. 'In geval van ziekte of als er sprake is van een verhoogd risico op infecties, bijvoorbeeld na een operatie, kan het gebruik van desinfecterende producten wel nuttig zijn. In die situatie wordt consumenten geadviseerd de aanwijzingen van arts of specialist op te volgen.' Het RIVM heeft een consumentenadvies over het gebruik van desinfectiemiddelen in huis gepubliceerd.