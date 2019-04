Rode Kruis: controleer op tekenbeten tijdens Pasen

Het Rode Kruis waarschuwt mensen zich dit weekend goed te controleren op tekenbeten als ze naar buiten zijn geweest. Met het mooie weer dat met de Paasdagen is voorspeld, trekt iedereen er massaal op uit. Daarmee is de kans dat ze een tekenbeet oplopen, ook groter. Het is belangrijk om die snel te verwijderen, zo wordt de kans op besmetting met de ziekte van Lyme verkleint. Het Rode Kruis adviseert om een teek met een puntig pincet recht uit de huid te trekken. Slechts 1 op de 5 mensen zouden zo een teek verwijderen, bleek uit eerder onderzoek.

Het niet tijdig verwijderen van een teek kan heftige gevolgen hebben. Maaike Boere (25) had twee banen, trouwplannen en zin in verre reizen, voordat ze door een teek gebeten werd. Nu heeft ze de ziekte van Lyme en wisselt ze haar bed af met een rolstoel. Vaak heeft ze niet eens genoeg energie om iets uit de koelkast te pakken. Ze had op een zonnige dag in 2015 niet door dat ze door een teek gebeten was en ging ook niet gelijk naar de dokter, toen ze een rode kring zag verschijnen: “Als ik had geweten wat ik nu weet, was ik niet zo ziek geworden. Op school vroeger zeiden ze dat we moesten uitkijken als we naar het bos gingen. ‘Zet een capuchon op want ze vallen uit bomen’. Maar teken vallen helemaal niet uit bomen. Ze leven voornamelijk in gras. En veel mensen worden in stedelijk gebied gebeten. Op veldjes en uitlaatstroken. Bij mij is het waarschijnlijk gewoon in mijn achtertuin gebeurd.”

“Het risico op de ziekte van Lyme in Nederland is sterk toegenomen. Dat heeft verschillende oorzaken, maar klimaatverandering zorgt in elk geval ook voor een gunstiger leefklimaat voor teken,” zegt Maarten van Aalst, directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum. Doordat het nu al warm weer is, gaan mensen ook vaker naar buiten. Vorig jaar lag het aantal tekenbeten in april dan ook hoger dan het jaar ervoor. Ook dit weekend wordt het mooi weer en zijn veel mensen vrij in verband met Pasen. Kinderen gaan bijvoorbeeld paaseieren zoeken in het gras en de bosjes, waar teken ook leven. Daarom raadt het Rode Kruis iedereen aan die naar buiten is geweest ‘in het groen’ zijn naasten en zichzelf op tekenbeten te controleren.

“Als je gebeten bent, verwijder de teek op de juiste manier: dus haal het beestje met een pincet in een rechte beweging uit de huid. Er zijn ook speciale hulpmiddelen te koop, zoals tekentangen. Volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig op als je een ander hulpmiddel gebruikt,” aldus Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis. Op internet staat veel verkeerde informatie over het verwijderen van de teek. In de gratis Rode Kruis EHBO-app is na te lezen hoe je een teek op de juiste manier uit de huid haalt en wanneer je naar de dokter moet gaan.