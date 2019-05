Herkennen van 15 signalen van pijn bij patiënten met Alzheimer

Tekenen van pijn

Mensen met dementie kunnen vaak zelf niet meer aangeven dat ze pijn hebben of waar het precies pijn doet. De PAIC 15 helpt verzorgenden en verpleegkundigen in het verpleeghuis om alert te zijn op tekenen van pijn. PAIC staat voor Pain in Impaired Cognition. Dat betekent: pijn bij een cognitieve stoornis. Het observatie-instrument bevat vijftien signalen van pijn, onderverdeeld in drie categorieën: gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en stemgeluiden. De e-training leert gebruikers van de PAIC 15 hoe de verschillende pijnsignalen eruit kunnen zien. Daarvoor zijn video-opnamen gemaakt met acteurs.

Samenwerking

De PAIC 15 is ontwikkeld door een Europees onderzoeksteam, waaronder onderzoekers van het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG) en het Universitair Netwerk voor de Care sector ZH (UNC-ZH). Dit zijn samenwerkingsverbanden met ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland en Zuid-Holland. De e-training komt voort uit een samenwerking tussen UNO-UMCG en het UNC-ZH.

Handvatten voor implementatie

Op dit moment loopt er bij het UNO-UMCG een implementatieonderzoek voor PAIC 15. Doel daarvan is om verpleeghuizen te ondersteunen bij de invoering van dit pijn-observatie-instrument. Naar verwachting leiden de uitkomsten van dit onderzoek begin 2020 tot praktische implementatiehandvatten.