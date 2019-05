Grote rampoefening bij Amsterdam UMC

SEO 'gewoon' open

De oefening vindt in de namiddag (vanaf 16 uur) plaats zodat de reguliere werkzaamheden zo min mogelijk hinder ondervinden. De spoedeisende hulp is gedurende de oefening ‘gewoon’ open. In geval zich een echte crisis aandient, wordt de oefening uiteraard afgebroken.

Regelmatig oefenen

Ook bij een grote ramp, aanslag of een zwaar ongeval moet Amsterdam UMC veilige en verantwoorde zorg bieden. Het is daarom belangrijk dat het ziekenhuis regelmatig oefent met crisissituaties. Niet alleen intern op kleine schaal, maar ook in groter verband met andere medische hulpdiensten. Rond 18.30 uur is de oefening afgerond.