SMA-patiënten dringen aan op snelle vergoeding Spinraza

Velen van hen hebben Kamerleden zeer persoonlijke brieven geschreven waarin zij uitleggen wat dit voor hen betekent: niet meer kunnen lopen, niet meer zelf tanden kunnen poetsen, steeds moeizamer ademhalen. Van dag tot dag gaat het sloopproces verder en de schade is onherstelbaar. En dat terwijl een medicijn dat de achteruitgang kan stoppen binnen handbereik is. Het gaat nu niet meer over geld, dat heeft de minister zelf aangegeven. Daarom moet er vaart gemaakt worden. Nog langer wachten is onverdraaglijk.