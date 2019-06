Huidfonds komt met nieuwe campagne Huidhelden huidkanker

Het Huidfonds richt zich met haar publiekscampagne ‘Huidhelden’ op acceptatie van de huid die ‘anders’ is en op het voorkomen van huidaandoeningen. Deze keer lanceert het Huidfonds 5 Huidhelden met verschillende vormen van huidkanker. Hiermee vraagt het Huidfonds aandacht voor de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland, huidkanker.

Huidhelden

In de Huidhelden campagne krijgen mensen met een huidaandoening een platform om hun persoonlijke verhaal te vertellen. Het Huidfonds noemt deze mensen Huidhelden. Met de Huidhelden huidkanker wil Huidfonds meer bewustwording realiseren rondom huidkanker en het voorkomen ervan.

Huidkanker

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland en het aantal mensen met huidkanker neemt toe. In 2018 zijn er 30% meer mensen met huidkanker gediagnosticeerd ten opzichte van 20151. Huidkanker kan in verschillende vormen voorkomen.

Gerrit van 64 jaar is één van de vijf Huidhelden en heeft verschillende vormen van huidkanker. Zo heeft hij basaalcelcarcinoom, de minst kwaadaardige maar meest voorkomende vorm van huidkanker. Bij Gerrit is ook een melanoom verwijderd, een zeer agressieve vorm die kan uitzaaien. In Nederland overlijden jaarlijks 796 mensen aan de gevolgen van melanoom2. Daarnaast heeft Gerrit actinische keratose. Actinische keratose uit zich in ruw aanvoelende, schilferende plekjes op de huid en ontstaat door overmatige UV-straling. Zo ook bij Gerrit: “Mijn huidkanker is het gevolg van een overdosis zon en verbrandingen in mijn jeugd. Toen ik jong was, was hier veel te weinig aandacht voor.” Actinische keratose wordt gezien als een voorloper van plaveiselcelcarcinoom3. Plaveiselcelcarcinoom is een kwaadaardige vorm van huidkanker. Deze vorm van huidkanker kan uitzaaien, maar bij vroege ontdekking en behandeling zijn de vooruitzichten gunstig4.

Vroege ontdekking

Huidkanker kan in een vroeg stadium worden ontdekt, ook door jezelf. Vroege ontdekking van afwijkende plekken op je huid is erg belangrijk. Controleer je huid regelmatig en meld je tijdig bij je arts wanneer je een afwijkende huidplek ontdekt hebt en bescherm jezelf goed wanneer je de zon in gaat. Het Huidfonds omarmt de positieve instelling van Gerrit: "Ga lekker naar het strand en geniet verstandig van de zon. Met een T-shirt aan, een hoed op en zonnebrandcrème op moet je gewoon lol maken."