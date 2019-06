Toename soa-diagnoses bij huisartsen

Het aantal mensen dat een soa Seksueel overdraagbare aandoeningen -test doet bij een Centrum Seksuele Gezondheid is in 2018 gelijk gebleven. Ruim 18 procent daarvan bleek een soa te hebben. Chlamydia is de soa die het vaakst voorkomt onder hetero’s. Bij homomannen is dat gonorroe. Bij huisartsenpraktijken nam het aantal soa-consulten en -diagnoses toe, vooral onder mensen ouder dan 25 jaar. Dat blijkt uit het soa-jaarrapport van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

Aantal soa-testen

Bij de Centra Seksuele Gezondheid (CSG Centrum Seksuele Gezondheid ’s) zijn vorig jaar 152.000 soa-testen uitgevoerd. Net zoveel als het jaar ervoor. Vrouwen namen bijna 70.000 van de testen voor hun rekening, heteromannen 33.000 en homomannen 50.000. Het aantal testen bij homomannen is gestegen vergeleken met een jaar eerder. Bij vrouwen en heteromannen is het aantal gedaald. Bij 18,2 procent van de mensen is ook echt een soa vastgesteld. Het gaat hierbij vaak om mensen die zijn gewaarschuwd voor een soa.

Het aantal soa-gerelateerde consulten bij huisartsen is gestegen met 9 procent: van 281.000 in 2016 naar 307.000 in 2017. In het jaarrapport worden voor huisartsen de cijfers uit 2017 gebruikt. De cijfers over het jaar 2018 zijn nog niet bekend.

Chlamydia

Chlamydia is de meest voorkomende soa. Vorig jaar hadden meer dan 21.000 bezoekers van de CSG´s een chlamydia-infectie. Het percentage vrouwen en heteroseksuele mannen met chlamydia is de afgelopen drie jaar stabiel gebleven. Van alle vrouwelijke bezoekers heeft 15 procent chlamydia. Van alle heteromannen is dat 18 procent. Voor homomannen ligt het percentage al jaren op 10 procent. Bij huisartsen nam het aantal chlamydia diagnoses toe: van 36.600 in 2016 naar 39.800 in 2017.

Gonorroe

Ruim 7.300 bezoekers van de CSG’s hadden gonorroe, 9 procent meer dan in 2017. Deze stijging kwam vooral omdat meer homomannen zich hebben laten testen. Ook bij huisartsen stijgt het aantal mensen met gonorroe: van 9.000 in 2016 naar 9.550 in 2017.

Syfilis

Vorig jaar kregen 1.224 CSG bezoekers de diagnose syfilis, hetzelfde aantal als in de jaren ervoor. In bijna alle gevallen gaat het om homomannen.

Hiv humaan immunodeficientievirus

Het aantal nieuwe hiv humaan immunodeficientievirus -infecties neemt langzaam af. In 2018 kregen 527 mensen de diagnose hiv. In 2017 waren dat er nog 615. Tweederde van de hiv-infecties wordt vastgesteld bij homomannen.