Waarschuwing gebruik medicijnen in combinatie met kruidenproducten

Medicijnautoriteit CBG vraagt in de campagne aandacht voor het gebruik van medicijnen in combinatie met veel gebruikte kruidenproducten. Het doel is om medicijngebruikers en zorgverleners bewust te maken dat kruiden invloed kunnen hebben op de werking van (andere) medicijnen. Veel mensen ervaren de positieve effecten van kruidenproducten, maar weten niet dat de combinatie van kruiden en medicijnen soms ook schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Met onder andere nieuwe toegankelijke informatie op de website en een animatievideo over de wisselwerking met kruiden, wil het CBG het bewustzijn vergroten over de risico's.

De medicijnautoriteit deed, volgend op eerder onderzoek van het RIVM, onderzoek naar de wisselwerking tussen de tien kruiden en diverse medicatie, variërend van maagzuurremmers tot hartmedicatie. Op basis hiervan is informatie over de 10 veelgebruikte kruidenproducten opgesteld. In de toekomst zal het CBG de lijst uitbreiden met nog meer kruiden.