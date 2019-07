Interesse Canada rond samenwerking geneesmiddelen

Canada staat ervoor open om samen met Nederland op te trekken bij het aanpakken van problemen rond dure geneesmiddelen. Belangrijk punt hierbij is een eerlijke prijs voor medicijnen. Mogelijk treedt Canada ook toe tot het door Nederland geïnitieerde ‘International Horizon Scanning Initiative’: een nieuw samenwerkingsverband waarin deelnemende landen kennis delen over nieuwe, veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van innovatieve geneesmiddelen. Minister Bruno Bruins (medische zorg) heeft hierover in Ottawa gesproken met zijn Canadese collega Simon Kennedy.

Minister Bruins: “Nederland trekt op het gebied van geneesmiddelen al veel langer samen op met andere landen. Dat moet ook wel; het gaat hier om een zeer sterk internationaal georiënteerde markt, met farmaceuten die mondiaal opereren. Tot nu toe zochten we de samenwerking vooral binnen Europa. Denk aan ‘Beneluxa’, waarin we samen optrekken met België, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland. Canada is geïnteresseerd om verder te praten over samenwerking waarmee er een trans-Atlantische alliantie zou kunnen ontstaan. Hiermee versterken we onze positie, uiteraard in het belang van de patiënt en de belastingbetaler. De gesprekken hierover worden op korte termijn voortgezet.”

Het nieuwe internationale horizontale scanning initiatief (IHSI) moet landen een integraal en objectief overzicht geven van ontwikkelingen rond innovatieve geneesmiddelen ruim voordat ze op de markt worden verwacht. Het brengt de potentiële impact van nieuwe middelen in kaart en zorgt ervoor dat aangesloten landen, en daarmee ook patiëntenorganisaties, artsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars, zich voor kunnen bereiden. Prijsonderhandelingen kunnen daarmee in een eerder stadium worden gestart en het biedt verzekeraars en ziekenhuizen de kans hun beleid en inkoop erop in te richten. Minister Bruins en zijn Belgische collega De Block voeren momenteel gesprekken met diverse Europese en niet-Europese landen over deelname aan het internationale horizontale scanning initiatief. In oktober wordt bekend welke landen, naast de Beneluxa-landen en dus mogelijk ook Canada, zich nog meer aansluiten.

Minister Bruins is deze week in Canada en de Verenigde Staten. In Canada sprak hij ook met minister Blair over de legalisering van cannabis voor recreatief gebruik. In Washington sprak Bruins vandaag met de Amerikaanse minister Azar, onder andere over medicijnprijzen en de opioïdencrisis. Vanuit Washington reist Bruins door naar Boston, om daar – samen met minister-president Rutte – deel te nemen aan de handelsmissie die in het teken staat van Life Sciences and Health, Robotica, kunstmatige intelligentie en klimaatbestendigheid.