RIVM stelt hitteplan in werking; KNMI: Code Oranje

Het is de komende dagen uitzonderlijk warm. De temperatuur loopt de komende dagen op naar tropische waarden. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan dit tot problemen leiden. Ook mensen in goede gezondheid kunnen met deze temperaturen klachten krijgen. Daarom activeert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vanaf dinsdag 23 juli 2019 het Nationaal Hitteplan voor heel Nederland.

Volgens het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut is het op dinsdag op veel plaatsen in Nederland al tropisch warm. Voor woensdag en donderdag verwacht het KNMI uitzonderlijk hoge temperaturen. Ook de nachten blijven warm; het wordt niet veel kouder dan een graad of 20. De luchtvochtigheid neemt toe, waardoor het benauwd aan kan voelen. In het weekend lijkt het wat af te koelen, maar in het zuiden en oosten kan het nog zomers warm zijn.

Extra aandacht en klachten

Het hitteplan is in feite een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen. En een oproep om extra op elkaar te letten. Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze mensen en hun verzorgers moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.

Door de uitzonderlijke temperaturen kunnen ook mensen in goede gezondheid last krijgen van oververhitting of zonnesteek. Let goed op symptomen die daarop kunnen wijzen: vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Ook kunnen door uitdroging kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid ontstaan. Waarschuw een arts bij ernstige klachten of als de klachten niet snel afnemen.

Hoge zonkracht

De kracht van de ultraviolette (UV ultraviolet ) straling van de zon is waarschijnlijk ook hoog: tussen de 7 en 8. Dat betekent dat de huid al binnen 15 minuten kan verbranden. Bescherm uzelf dus tegen de zon. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meet voortdurend de zonkracht. De actuele zonkracht vindt u op de website over zonkracht.

Over het hitteplan

Het RIVM besluit samen met het KNMI of het hitteplan geactiveerd wordt. De kans op aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast zijn onder andere de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid factoren waarmee rekening wordt gehouden.

Code Oranje

Het KNMI heeft code oranje afgegeven vanwege de extreme hitte de komende dagen. Vooral woensdag en donderdag wordt het zeer warm