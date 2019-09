Rekentool Hartstichting bepaalt je hartleeftijd

De Hartstichting heeft een nieuwe tool ontwikkeld die helpt om het risico op hart- en vaatziekten beter te begrijpen. 'Deze tool berekent de hartleeftijd en is gemaakt op basis van onderzoek van dr. Olga Damman van Amsterdam UMC', zo laat de Hartstichting donderdag weten..

Medische richtlijn als basis

'De tool is gebaseerd op de medische richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Deze is opgesteld op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten', aldus de Hartstichting. Voor artsen is de richtlijn een hulpmiddel voor het aanbieden van de beste zorg om hart- en vaatziekten te voorkomen.

Mensen aansporen

'Met de tool willen we mensen aansporen hun risico in kaart te brengen. Mensen die weten dat zij een verhoogd risico hebben, zijn vaak gemotiveerder om gezonder te leven. Hiermee kunnen zij hun risico op een hart- en vaatziekte verkleinen', stelt David Smeekes, arts bij de Hartstichting.

Onderzoek naar uitleg risico

Met name mensen met een lagere opleiding en weinig gezondheidsvaardigheden hebben moeite om de uitslag van een risicotest te begrijpen. Dit blijkt uit het onderzoek van Olga Damman. Met geld van de Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds en NWO onderzocht zij hoe je de uitleg over gezondheidsrisico’s begrijpelijk kunt maken. De uitleg aan de hand van de 'hartleeftijd' werkte het beste.

De rekentool

Wil jij zelf ook je hartleeftijd berekenen gebruik dan deze rekentool van de Hartstichting.