Slim shirt kan het opspelen van longziekte registreren

Shirt en app

De onderzoekers van het Radboudumc gebruikten een slim shirt en een app op de telefoon om de ademhaling te meten bij gezonde mensen tijdens het dagelijks leven. Het shirt registreert de beweging van de borstkas en buik en leidt uit die gegevens de (veranderende) longfunctie af. Het resultaat is volgens Denise Mannée, van de afdeling Longziekten van het Radboudumc, vergelijkbaar met de technieken die nu worden gebruikt. Dat opent de weg om de slimme shirts ook te testen bij patiënten met COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Levert dat eveneens betrouwbare resultaten op, dan kunnen artsen hun patiënten op afstand volgen en al in een vroeg stadium zien of hun conditie bijvoorbeeld achteruitgaat.

De dagelijkse praktijk

Mannée, die in Madrid de resultaten presenteert: 'Wereldwijd hebben ongeveer 64 miljoen mensen COPD en dat aantal neemt nog altijd toe. Bij meer klachten - vaker buiten adem of meer hoesten - moeten ze scherper in de gaten worden gehouden. Dergelijke klachten zie je het eerst bij traplopen en andere dagelijkse bezigheden, maar juist in zulke situaties is het meten van de ademhaling lastig. Meestal meten we de ademhaling in het ziekenhuis, waarbij de patiënt op een hometrainer fietst terwijl de ademhaling wordt gemeten door middel van een mondkapje en computer. Dat staat minder dicht bij de dagelijkse praktijk natuurlijk. Vandaar dat we die slimme shirts, die al vaker worden gebruikt door sporters, wilden testen voor het meten van de longfunctie.'

Vergelijkbare resultaten

Vijftien gezonde vrijwilligers kregen een shirt aan en deden wat ze normaal ook doen, zoals zitten, staan, liggen, traplopen, stofzuigen, enzovoort. Tegelijkertijd droegen ze ook een mobiele variant van de traditionele meetinstrumenten, dus een mondkapje en een stevige rugzak gevuld met meetapparatuur. Het meetresultaat was goed vergelijkbaar. Bij liggende proefpersonen vonden ze een verschil van gemiddeld 0,2 procent ofwel enkele milliliters aan lucht. Bij de zwaardere activiteiten, zoals stofzuigen, liep het verschil op tot gemiddeld 3,1 procent ofwel 40 milliliter. Een nadeel is wel, dat het shirt wel bij elk gebruik opnieuw afgesteld (gekalibreerd) moet worden

Minder in het ziekenhuis

De vrijwilligers hadden geen last van het shirt en konden het comfortabel als onderkleding dragen. 'Uiteindelijk is ons doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten', zegt Mannée. 'Als we eerder kunnen registreren dat de ziekte mogelijk weer gaat opspelen, kunnen we misschien ook eerder behandelen waardoor ze minder vaak of lang in het ziekenhuis hoeven te verblijven. Dat geldt overigens niet alleen voor mensen met COPD, maar ook mensen met astma of andere longproblemen kunnen er mogelijk baat bij hebben.'