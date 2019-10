Aantal mensen dat griepprik haalt voor het eerst in 10 jaar gestegen

Rond deze tijd valt er bij een flink aantal Nederlanders weer een brief van de huisarts in de brievenbus met een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. Voor het eerst in tien jaar is het aantal mensen dat zich heeft laten vaccineren tegen de griep weer gestegen', zo meldt het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport donderdag.

Eerste stijging sinds 2008

In 2018 liet 51,3 procent van de mensen die wegens een grotere kwetsbaarheid voor de ziekte werden opgeroepen zich vaccineren. In 2017 lag dat percentage nog op 49,9. Dit is de eerste stijging sinds 2008.

Cijfers hoopgevend

'Dit is goed nieuws', zegt staatssecretaris Blokhuis. 'Het is een kleine stap, maar wel een stap in de goede richting als je je bedenkt dat ruim 50.000 meer mensen de prik hebben opgehaald dan het jaar ervoor. Ik wil natuurlijk dat meer mensen zich laten vaccineren tegen de griep. De komende jaren moeten uitwijzen of de dalende trend echt is gekeerd. Daar zetten we met z’n allen vol op in. Deze cijfers zijn in ieder geval hoopgevend.'

Haal de prik op

Het vaccin wordt aangeboden aan mensen die ziek zijn en grote gezondheidsproblemen kunnen krijgen door de griep, en aan 60-plussers. 'Deze prik kan veel onnodig leed voorkomen. Ik ben blij dat meer mensen dat inzien en daar ook naar handelen', aldus Blokhuis.

6 miljoen uitnodigingen

De komende maanden kunnen zo’n 6 miljoen mensen weer gratis de griepprik ophalen bij hun huisarts. Ook veel werkgevers in de zorg bieden hun personeel de griepprik aan. 'Het wordt kouder en daarmee staat het griepseizoen weer voor de deur. Daarom wil ik iedereen die de mogelijkheid krijgt – mensen die door ziekte kwetsbaarder zijn, 60-plussers en zeker ook zorgmedewerkers – aansporen de gratis prik op te halen', zegt Blokhuis.

Vaccinatiealliantie

Vorige week werd bekend dat ook het aantal meisjes dat zich heeft laten inenten tegen HPV is gestegen. 65 procent van de meisjes die in 2006 zijn geboren, heeft de eerste prik gehaald. Voor de meisjes geboren in 2004 lag dit op iets meer dan 48 procent voor beide vaccins. Om de totale vaccinatiegraad weer te laten stijgen is Blokhuis bezig met een breed pakket aan acties. Onderdeel daarvan is de Vaccinatiealliantie. Daarin komen onder andere jeugdartsen en - verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, apothekers, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers samen om kennis te delen en plannen te maken. In oktober zit Blokhuis weer met hen om tafel.