RIVM: stookalert bij ongunstig weer en slechte luchtkwaliteit

Het stoken van hout in een vuurkorf, kachel of open haard is voor sommige mensen een fijne en gezellige bezigheid. Het heeft echter ook een keerzijde; de rook is ongezond. Bij de verbranding van hout komen namelijk schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, koolwaterstoffen (PAK’s) benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door houtrook.

Ongunstig weer en slechte luchtkwaliteit

Bij weinig wind blijft de rook langer hangen. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog door fijn stof, verergert rook de situatie.

Hoe werkt het stookalert?

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft dagelijks contact met het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut over de weersverwachting. En als het gaat om de luchtkwaliteit beschikt het RIVM over gegevens van luchtmeetnet.nl. Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM een stookalert.

Aanmelden

Iedereen kan zich aanmelden voor het stookalert. Medewerkers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en kunnen de informatie uit het stookalert meenemen in publiekscommunicatie in hun regio. Bij een stookalert krijgen abonnees een bericht via e-mail.