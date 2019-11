Hartstichting waarschuwt: zout stimuleert slagaderverkalking en ontstekingen

Zout stimuleert bij mensen ontstekingsreacties in de bloedvaten en omdat het ook de bloeddruk verhoogt stimuleert het ook slagaderverkalking. Dit hebben wetenschappers van het Amsterdam UMC voor het eerst aangetoond in een onderzoek dat de Hartstichting steunde.

Onderzoek op gezonde vrijwilligers

De onderzoekers deden hun ontdekking bij een groep gezonde vrijwilligers. Een deel van hen volgde een dieet met weinig zout, een ander deel een dieet met veel zout. 'De onderzoekers zagen niet alleen dat de bloeddruk steeg bij een hoog zout dieet. In het huidweefsel van de mensen die veel zout hadden gegeten bleken zich ook meer witte bloedcellen te bevinden. Witte bloedcellen zijn actief bij ontstekingsreacties in het lichaam', aldus de Hartstichting.

Slagaderverkalking

Bij slagaderverkalking hopen zich vetten en ontstekingscellen in de vaatwand op. Wanneer hier steeds meer ontstekingscellen bijkomen, raakt het bloedvat steeds verder vernauwd. De onderzoekers zagen ook dat een hoog zout dieet witte bloedcellen zo verandert, dat deze cellen gemakkelijker door de bloedvatwand kruipen om naar ontstoken plekken in het lichaam te gaan. Ook scheiden ze meer ontstekingsstoffen uit, wat ontstekingsreacties versterkt.

Kans op hart- of herseninfarct vergroot

Onderzoekers Jan Van den Bossche en Liffert Vogt van het Amsterdam UMC: 'Dit is het eerste onderzoek dat aantoont dat zout bij mensen ontstekingen kan bevorderen. Op die manier zou zout dus slagaderverkalking kunnen verergeren. Dat is een chronisch ontstekingsproces in de bloedvatwand, dat een hart- of herseninfarct tot gevolg kan hebben.'

Voeding te zout

De Hartstichting adviseert maximaal 6 gram zout per dag te consumeren. Gemiddeld krijgen we 8,5 gram zout per dag binnen, vaak ongemerkt: 80% van onze dagelijkse zoutinname zit in bewerkte voedingsmiddelen, zoals brood, vlees(producten), kaas, soep, pizza’s en kant-en-klaarmaaltijden. Ons dagelijks eten is dus simpelweg te zout.

Te hoge bloeddruk

Te veel zout in voeding kan leiden tot een hoge bloeddruk, een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Als de dagelijks zoutinname van de Nederlandse bevolking met 1/3 vermindert, daalt de bloeddruk met 2 mmHg. Hiermee kunnen jaarlijks in Nederland 1.500 sterfgevallen en 6.000 nieuwe gevallen van hart- en vaatziekten worden voorkomen.