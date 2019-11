Lage dosering prednisolon blijkt effectief bij handartrose

Een lage dosering prednisolon zorgt voor minder pijn en een betere handfunctie bij patiënten met handartrose. Dat concluderen onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) uit een studie waarin ze prednisolon vergeleken met een placebo. 'De resultaten verschenen op 11 november 2019 in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet', zo meldt het LUMC maandag.

10 mg prednisolon

Onderzoekers van de afdeling Reumatologie includeerden 92 patiënten met handartrose met pijn en tekenen van ontsteking in de vingergewrichten in hun studie. De groep werd willekeurig verdeeld, waarbij de helft 10 mg prednisolon kreeg voor zes weken en de andere helft een placebo. Na zes weken werden de pijnklachten tussen de groepen vergeleken, vragenlijsten afgenomen, echo’s en MRI’s gemaakt. Dit werd gevolgd door een afbouwschema van twee weken en zes weken zonder medicatie.

Minder pijn en betere handfunctie

De resultaten waren hoopgevend. 'We zagen dat patiënten die prednisolon hadden gekregen, vergeleken met de placebogroep, minder pijn en betere handfunctie hadden na zes weken. Gemiddeld genomen nam de pijn bij hen af met bijna 22 punten (op een schaal van 0-100), vergeleken met ongeveer 5 punten in de placebogroep', legt arts-onderzoeker Féline Kroon uit. Ook andere klachten, zoals functiebeperking, verbeterden beduidend meer in de behandelde groep vergeleken met placebo. Naast een verbetering in klachten, was er na 6 weken ook minder ontsteking in de vingergewichten te zien in de patiënten.

Kortdurende behandeling

Wel leek de verbetering een tijdelijk effect te zijn: na afbouwen van de medicatie verdwenen de verschillen tussen de groepen weer. De onderzoekers raden de behandeling alleen kortdurend aan. 'Behandeling met prednisolon is een effectieve therapie om symptomen te verminderen van patiënten met handartrose die een opvlamming van hun ziekte ervaren. Vanwege mogelijke bijwerkingen van prednisolon op de langere termijn, is langdurige behandeling met dit medicijn onverstandig. Er is meer onderzoek nodig naar de optimale duur en dosering van deze behandeling', aldus hoofdonderzoeker en hoogleraar Reumatologie Margreet Kloppenburg. Het onderzoek werd gefinancierd door ReumaNederland.