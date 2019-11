Stijging aantal soa-testen bij mannen die seks hebben met mannen

Vrouwen en heteromannen hebben zich juist minder laten testen. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

Het aantal bezoekers bij de centra seksuele gezondheid dat een soa bleek te hebben is de eerste helft van 2019 gelijk gebleven. Alleen bij MSM was er een lichte stijging te zien. Wel blijft hiv humaan immunodeficientievirus sterk dalen. De meeste soa’s worden gevonden bij mensen die gewaarschuwd zijn door een partner met soa en bij mensen met klachten.

In de eerste helft van 2019 had 15 procent van de MSM-bezoekers recent PrEP pre-expositieprofylaxe gebruikt om een hiv-infectie te voorkomen. In 2018 was dat nog 4 procent.