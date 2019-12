Groot onderzoek naar preventie dementie

In 2040 zal het aantal Nederlanders met dementie naar verwachting gestegen zijn naar 520.000. Daarmee groeit de impact van dementie op de samenleving en gezondheidszorg aanzienlijk. Daarom is het nieuwe Nederlands Consortium van Dementie Cohorten (NCDC) een onderzoek gestart naar preventie van dementie.

Dit onderzoek van acht samenwerkende instellingen brengt de voornaamste genetische, leefstijl- en psychosociale risicofactoren voor dementie in kaart. Daarnaast bestuderen de onderzoekers hersenscans en stoffen in het bloed en hersenvocht om meer te weten te komen over het verloop van cognitief gezond naar dementie. Daarmee willen ze aangrijpingspunten voor preventie van dementie identificeren. Het onderzoek richt zich op de twee belangrijkste oorzaken van dementie: neerslag van het alzheimer-eiwit ‘amyloid’ en schade aan de bloedvaten in de hersenen.

Het onderzoek levert inzichten op over welk middel op welk moment ingezet kan worden om de kans op dementie te verkleinen en/of het ontstaan van dementie te vertragen. De resultaten bieden ook een basis voor het nog beter herkennen en meten van de eerste signalen van dementie. De resultaten worden gedurende de komende vier jaar verwacht.

De samenwerkende partijen in dit onderzoek zijn: Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam en AMC Academic Medical Center ) (Amsterdam Dementia Cohort, EPAD+, Longitudinal Aging Study Amsterdam), ErasmusMC Erasmus Medical Center (Rotterdam Study), LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leiden Longevity Study), MUMC+ Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht Study), RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Doetinchem Cohort Study), UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Lifelines) en UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht (SMART-MR Study). Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie en Alzheimer Nederland.