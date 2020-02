Noodtoestand afgekondigd in Zuid-Korea in verband met uitbraak coronavirus

De autoriteiten hebben inmiddels vergaande maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

In de stad Daegu in het zuidoosten van het land zijn sinds woensdag 110 nieuwe besmettingen met het virus vastgesteld. De bron van de besmettingen is een kerkgemeenschap in Daegu. Een kerkganger die was besmet met het coronavirus heeft tientallen anderen besmet. In heel Zuid-Korea zijn nu 156 besmettingen geteld en is een persoon bezweken.

De stad met zo'n 2,5 miljoen inwoners is grotendeels lam komen te liggen. Bewoners van de stad is opgeroepen zoveel mogelijk binnen blijven.