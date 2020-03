WHO: coronavirus officieel pandemie

De wereldgezondheidsorgansatie (WHO) heeft de wereldwijde uitbraak van het coronavirus officieel geclassificeerd als een pandemie, een wereldwijde epidemie.

Dat heeft de wereldgezondheidsorgansatie (WHO) zojuist bekendgemaakt. Wereldwijd zijn nu ruim 120.000 mensen positief getest, meer dan 4300 patiënten overleden, en meer dan 66.000 patiënten genezen.

UAntwerpen leidt Europees onderzoek naar COVID-19

De Universiteit Antwerpen coördineert het nieuwe project ‘Rapid European COVID-19 Emergency Research response’, kortweg RECOVER, in samenwerking met negen internationale partners. Het project is een reactie op de impact die het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de Europese samenleving heeft.

RECOVER zal gefinancierd worden door de Europese Unie binnen het Horizon 2020-onderzoekskader en bouwt voort op de jarenlange investeringen van de Europese Commissie in doelgericht klinisch onderzoek bij epidemische uitbraken.