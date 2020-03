OLVG corona check app wordt landelijk uitgerold

Utrecht

Eerder konden inwoners van de regio Amsterdam al gebruik maken van de OLVG corona check app en op dit moment kunnen ook inwoners van de provincie Utrecht digitaal een diagnose krijgen over eventuele besmetting met het coronavirus. Het UMC Utrecht introduceert de OLVG corona check app in de provincie Utrecht.

Gratis app

Hiermee kunnen inwoners van de provincie hun gezondheid volgen en krijgen zij snel advies over een mogelijke besmetting met het coronavirus (COVID-19). In deze app vullen gebruikers dagelijks hun gezondheidsgegevens in, zoals hoesten, kortademigheid of koorts en ontvangen vervolgens een advies van een medisch team van het UMC Utrecht. De app is gratis en begeleidt inwoners van de provincie Utrecht digitaal bij hun gezondheid ten tijde van het nieuwe coronavirus.

Uitrol in de provincie Utrecht

Het UMC Utrecht verzorgt de medische ondersteuning, begeleiding en de uitrol van de app, in nauwe samenwerking met huisartsenorganisaties, GGD en ziekenhuizen in de regio. Een medisch team bekijkt dagelijks de ingevulde gegevens. Dit team bestaat uit getrainde medisch studenten. Zij werken onder leiding van huisartsen en longartsen verbonden aan het UMC Utrecht.

Advies

Samen kijken zij naar de gegevens en geven ze een advies over een mogelijke besmetting met het coronavirus. Patiënten ontvangen daarover een bericht in de app. Mochten de klachten daar aanleiding toe geven, dan wordt de patiënt door het medisch team gebeld om meer vragen te beantwoorden over zijn gezondheid. Indien nodig adviseert het team om contact op te nemen met de eigen huisarts.

Samenwerking

Digital health is juist ook in deze tijden een belangrijk thema voor het UMC Utrecht, omdat het helpt bij het onderbrengen van de juiste zorg op de juiste plek. De OLVG corona check is daar een mooi voorbeeld van. Het UMC Utrecht werkt voor de OLVG corona check samen met het OLVG in Amsterdam, het Amsterdamse bedrijf Luscii en zorginstellingen in de provincie Utrecht. Krijgt de patiënt naar aanleiding van de OLVG corona check het advies om medische hulp in te schakelen, dan verwijst het UMC Utrecht de patiënt naar een zorgverlener in de regio Utrecht. Hij hoeft dan niet naar Amsterdam.

'Zelf klachten in de gaten houden'

Prof. dr. Niek de Wit, hoogleraar huisartsgeneeskunde: 'Deze app stelt inwoners van de provincie Utrecht snel in staat om op een verantwoorde manier zelf hun klachten in de gaten te houden. En gaat zo helpen om in deze moeilijke tijden de druk op de huisartsen- en ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te beperken.'

Aanmelden voor de OLVG corona check kan via www.umcutrecht.nl/coronacheck. Let op: deze app is geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp. Bent u ernstig ziek of is er sprake van spoed? Neem dan contact op met uw behandelend (huis)arts of bel 112. Bedenk ook dat uw klachten door iets anders dan het coronavirus kunnen worden veroorzaakt.