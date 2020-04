Hoge activiteit teken verwacht door warme weer

Omdat er voor de komende dagen hoge temperaturen worden voorspeld, zal volgens de website Nature Today de tekenactiviteit waarschijnlijk oplopen tot ‘zeer hoog’ in grote delen van Nederland.

Komende week zou het de week van de teek zijn. Dit is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot juni. Tot nu toe is het aantal tekenbeetmeldingen gelijk aan een normale start van het seizoen. Het aantal is niet afgenomen door de coronamaatregelen.

Op Tekenradar.nl is de activiteitsverwachting van de teek te zien. Hier kunnen ook beten of symptomen hiervan worden gemeld.