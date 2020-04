LUMC start met thuismonitoring coronapatiënten met COVID-box

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is gestart met het thuismonitoren van LUMC -patiënten die besmet zijn het coronavirus. 'Deze patiënten hebben nog milde klachten en opname is dan ook niet (langer) noodzakelijk', zo meldt het LUMC dinsdag.

COVID-box

'Zij ontvangen een zogenoemde COVID-box, die is voorzien van thuismeetapparatuur. De gemeten waardes delen patiënten ter controle dagelijks digitaal met een zorgverlener', aldus het LUMC.

Capaciteit LUMC optimaal benutten

'De COVID-box is een belangrijk hulpmiddel bij de uitstroom van COVID-patiënten van het LUMC, en het verlagen van de beddendruk', zegt Onno Teng, medisch specialist in het LUMC en betrokken bij de implementatie van de COVID-box. 'Om de capaciteit van het LUMC optimaal te benutten, is het belangrijk dat iedereen de juiste zorg op de juiste plaats krijgt. Thuis als dat mogelijk is, in het ziekenhuis als dat nodig is. Met de COVID-box kunnen patiënten zo veel mogelijk thuis herstellen, en behouden we intensieve monitoring van de symptomen.'

Dagelijks videoconsult

De COVID-box bevat een digitale thermometer, bloeddrukmeter en zuurstofsaturatiemeter die patiënten thuis gebruiken. De patiënt geeft dagelijks de metingen tijdens een videoconsult door aan een zorgverlener, die (indien nodig) hierop passende actie neemt. De COVID-box gaat terug naar het LUMC als de klachten zijn verdwenen. Het LUMC werkt nog aan een app die de metingen automatisch registreert en doorgeeft.

The Box en innovatie

De COVID-box is onderdeel van het bredere concept ‘The Box’ van het LUMC. De bekendste variant van ‘The Box’ is die voor hartpatiënten waarbij patiënten thuismeetapparatuur meekrijgen. Met een Box kunnen reguliere check-ups vaker en op afstand plaatsvinden, en kan de zorgverlener indien nodig tijdig actie ondernemen. De ervaringen van het LUMC met eerdere Boxen zijn positief. In de praktijk leidt regelmatige monitoring tot tijdig ziekenhuisbezoek en kan zelfs levens redden.